Виктор Арвидссон – о матче с Россией: "Соперник валится на лед, приукрашивает, а судья ведется"

Нападающий сборной Швеции Виктор Арвидссон остался недоволен работой арбитров в матче чемпионата мира против России (3:1). В этой игре швед дважды отправлялся на скамейку штрафников.

- Это просто другой уровень. Я только что играл в плей-офф НХЛ (за "Нэшвилл". - Прим. "СЭ"), где жесткая борьба была на каждом сантиметре льда, особенно в серии с "Виннипегом", - приводит Hockey News слова Арвидссона. - Может быть, первое удаление было и по делу, но я просто стараюсь бороться за лучшую позицию на льду. Игрок соперника валится на лед, приукрашивает, а судья ведется на это. Значит, придется привыкать к этому, нужно как-то сдерживаться.

Швеция вышла в плей-офф турнира с первого места. В четверг, 17 мая, скандинавы встретятся в 1/4 финала со сборной Латвии.