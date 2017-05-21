Виктор Антипин: "Сборной России не в чем себя упрекнуть". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

22:30 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Виктор Антипин: "Сборной России не в чем себя упрекнуть"

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Воскресенье. Кельн. Россия - Финляндия - 5:3. Евгений КУЗГНЕЦОВ и Артемий ПАНАРИН, судя по лицам, ехали на турнир не за бронзой.И снова бронза. Россия обыграла Финляндию

Защитник сборной России Виктор Антипин после победы над Финляндией (5:3) в матче чемпионата мира-2017 за третье место подчеркнул, что команда рассчитывала на лучший результат. По его словам, все игроки были настроены на борьбу.

- Конечно, рассчитывали на большее, но бронза есть бронза, - приводит "Р-Спорт" слова Антипина. - С канадцами два первых периода провели неплохо, но третий отыграли очень слабо. Но это прошло. Может быть, потом сделаем выводы, сейчас не хочется об этом думать.

Не думаю, что тут дело в возрасте, мы неплохо играли. То, что молодая команда - это только хорошо. Все ребята отлично отработали, не в чем себя упрекнуть. У нас собралась команда ребят практически одного возраста. Все молодые, амбициозные, все хотели биться.

Трансляция матча Россия – Финляндия

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http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170521/1120805533.html

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