Виестурс Козиолс: "Латвия заслужила домашний чемпионат мира". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

14:59 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Виестурс Козиолс: "Латвия заслужила домашний чемпионат мира"

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Вице-президент Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс рассказал о заявке Латвии и Белоруссии на проведение чемпионата мира по хоккею. Он выразил надежду, что страны получат возможность провести мировое первенство, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Мы представили ИИХФ свою заявку на чемпионат мира, – сказал Козиолс. – Голосование состоится завтра. Понятно, что финны очень сильный соперник. И понятно, что они – хоккейная держава с традициями. Но у Финляндии недавно был чемпионат мира, даже два совместно со Швецией. А у нас последний раз чемпионат мира был в 2006 году, пусть у нас и маленькое государство.

При этом на всех играх сборной Латвии в Кельне было минимум 3000 наших болельщиков. Максимально – 7500. Только наших. И должно быть честное отношение к нашим зрителям, которые заслужили домашний турнир.

– Рене Фазель говорил на днях, что расклад в голосовании будет примерно 60 на 40 в пользу заявки Латвии и Белоруссии.

– Очень надеюсь, что он окажется прав. Но пока преждевременно говорить об этом.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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pashkent76

Лучше пускай вторую строят конечно, чтобы не ездить

16:08

pashkent76

Так с Белоруссией хотят вместе. Так вроде в статье. Почему на одной арене?

16:07

дед Семеныч

Насмешили. Все матчи на одной ледовой арене? Остальные сгодятся разве что для тренировок (и то с натяжкой).

15:58

pashkent76

Это да. И по игре, и по зрителям. Хорошо болели, девки все нарядные. Как и наши впрочем..Надеюсь латыши, если заявку выиграют, русофобством не займуться, как Украина на Евровидении. Хотя это евровидение хоть в тар тарары пускай летит..никому жалко не будет

15:51