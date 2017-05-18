Виестурс Козиолс: "Латвия заслужила домашний чемпионат мира"

Вице-президент Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс рассказал о заявке Латвии и Белоруссии на проведение чемпионата мира по хоккею. Он выразил надежду, что страны получат возможность провести мировое первенство, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
– Мы представили ИИХФ свою заявку на чемпионат мира, – сказал Козиолс. – Голосование состоится завтра. Понятно, что финны очень сильный соперник. И понятно, что они – хоккейная держава с традициями. Но у Финляндии недавно был чемпионат мира, даже два совместно со Швецией. А у нас последний раз чемпионат мира был в 2006 году, пусть у нас и маленькое государство.
При этом на всех играх сборной Латвии в Кельне было минимум 3000 наших болельщиков. Максимально – 7500. Только наших. И должно быть честное отношение к нашим зрителям, которые заслужили домашний турнир.
– Рене Фазель говорил на днях, что расклад в голосовании будет примерно 60 на 40 в пользу заявки Латвии и Белоруссии.
– Очень надеюсь, что он окажется прав. Но пока преждевременно говорить об этом.
pashkent76
Лучше пускай вторую строят конечно, чтобы не ездить
16:08
pashkent76
Так с Белоруссией хотят вместе. Так вроде в статье. Почему на одной арене?
16:07
дед Семеныч
Насмешили. Все матчи на одной ледовой арене? Остальные сгодятся разве что для тренировок (и то с натяжкой).
15:58
pashkent76
Это да. И по игре, и по зрителям. Хорошо болели, девки все нарядные. Как и наши впрочем..Надеюсь латыши, если заявку выиграют, русофобством не займуться, как Украина на Евровидении. Хотя это евровидение хоть в тар тарары пускай летит..никому жалко не будет
15:51