Виестурс Козиолс: "Латвия заслужила домашний чемпионат мира"

Вице-президент Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс рассказал о заявке Латвии и Белоруссии на проведение чемпионата мира по хоккею. Он выразил надежду, что страны получат возможность провести мировое первенство, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Мы представили ИИХФ свою заявку на чемпионат мира, – сказал Козиолс. – Голосование состоится завтра. Понятно, что финны очень сильный соперник. И понятно, что они – хоккейная держава с традициями. Но у Финляндии недавно был чемпионат мира, даже два совместно со Швецией. А у нас последний раз чемпионат мира был в 2006 году, пусть у нас и маленькое государство.

При этом на всех играх сборной Латвии в Кельне было минимум 3000 наших болельщиков. Максимально – 7500. Только наших. И должно быть честное отношение к нашим зрителям, которые заслужили домашний турнир.

– Рене Фазель говорил на днях, что расклад в голосовании будет примерно 60 на 40 в пользу заявки Латвии и Белоруссии.

– Очень надеюсь, что он окажется прав. Но пока преждевременно говорить об этом.