Видео пресс-конференции Олега Знарка

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в матче чемпионата мира со сборной Швеции (2:1 Б) провел традиционную пресс-конференцию, а потом ответил на вопросы журналистов.

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция – Россия