Чемпионат мира

20:38 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Видео пресс-конференции Олега Знарка

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в матче чемпионата мира со сборной Швеции (2:1 Б) провел традиционную пресс-конференцию, а потом ответил на вопросы журналистов.

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция – Россия

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