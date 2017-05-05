Видео пресс-конференции Олега Знарка

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в матче чемпионата мира со сборной Швеции (2:1 Б) провел традиционную пресс-конференцию, а потом ответил на вопросы журналистов.
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Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Россия
|1
|1
|0
|2-1
|2
|2.
|Швеция
|1
|0
|1
|1-2
|1
|3.
|Германия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Италия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Латвия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|США
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
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Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Финляндия
|1
|1
|0
|3-2
|3
|2.
|Белоруссия
|1
|0
|1
|2-3
|0
|3.
|Канада
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.
|Словения
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Франция
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0-0
|0
Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в матче чемпионата мира со сборной Швеции (2:1 Б) провел традиционную пресс-конференцию, а потом ответил на вопросы журналистов.