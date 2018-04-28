Великобритания во второй раз за 56 лет вышла в элиту чемпионата мира

Сборные Великобритании и Италии вышли в элитный дивизион чемпионата мира. Команды заняли два первых места в дивизионе 1A. Италия вернулась в элиту через год после вылета. Великобритания сыграет в высшем дивизионе впервые с 1994 года. До ЧМ-1994 британцы последний раз играли в элите 56 лет назад, в 1962 году.
В заключительной игре ЧМ-2018 британцы в серии буллитов обыграли Венгрию (3:2) и заняли первое место в группе.
На счету сборной Великобритании золото ЧМ-1936, серебро ЧМ-1937 и 1938 и бронза ЧМ-1935. Чемпионат мира-1936 прошел в рамках зимней Олимпиады в Гармиш-Партенкирхене.
В дивизион 1B опустилась сборная Польши, место которой займет Литва. В составе литовцев, выигравших дивизион 1B, играли 39-летний Дайнюс Зубрус и 45-летний Дарюс Каспарайтис.
Чемпионат мира-2018 в элитном дивизионе пройдет с 4 по 20 мая в Дании.
Знаток1964
В следующем году Бритам нашвыряют несколько авосек шайб на сувениры и ещё 56 лет о них никто вспоминать не будет. Казахстан в этом турнире показал ,как надо играть против них 6-1.
00:08
Becky Hammon
казахи не фартовые , италия забила впустые ворота словении при 3:3 тех видимо устраивала победа в основное и италия забила за 2 секунды до конца , ну и тут венграм поделом не хрен цирк устраивать с украиной в товарняке перед турниром этим вести за 2,5 минуты до конца против украины 4:1 играя в большинстве и умудриться сыграть 4:4 это надо суметь , явно мутно как-то ,украина даже лигой ниже не блеснула почти все проиграв
00:07
Alex3114
Венгры 15 секунд не дотерпели, пролетели сами и похоронили казахов. А так бы летели мимо и бриты и итальяшки..
23:56 28 апреля
Бронзовый Солдат
Через год мелкобритания знатно лососнёт тунца)))
23:46 28 апреля
spetrov
Ничего себе. )
23:44 28 апреля