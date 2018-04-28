Великобритания во второй раз за 56 лет вышла в элиту чемпионата мира

Сборные Великобритании и Италии вышли в элитный дивизион чемпионата мира. Команды заняли два первых места в дивизионе 1A. Италия вернулась в элиту через год после вылета. Великобритания сыграет в высшем дивизионе впервые с 1994 года. До ЧМ-1994 британцы последний раз играли в элите 56 лет назад, в 1962 году.

В заключительной игре ЧМ-2018 британцы в серии буллитов обыграли Венгрию (3:2) и заняли первое место в группе.

На счету сборной Великобритании золото ЧМ-1936, серебро ЧМ-1937 и 1938 и бронза ЧМ-1935. Чемпионат мира-1936 прошел в рамках зимней Олимпиады в Гармиш-Партенкирхене.

В дивизион 1B опустилась сборная Польши, место которой займет Литва. В составе литовцев, выигравших дивизион 1B, играли 39-летний Дайнюс Зубрус и 45-летний Дарюс Каспарайтис.

Чемпионат мира-2018 в элитном дивизионе пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

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