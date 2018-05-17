"Вегас" обыграл "Виннипег" и вышел вперед в серии

"Вегас" в третьем матче финала "Запада" обыграл на своей площадке "Виннипег" - 4:2. Двей шайбы в этой встрече забросил нападающий Джонатан Маршессо.
Команда из Лас-Вегаса одержала вторую победу и вышла вперед в серии.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Третий матч
"Вегас" - "Виннипег" - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Голы: Маршессо - 7 (Макнэбб), 0:35 - 1:0. Шайфли - 13 (Уилер), 25:28 - 1:1. Нил - 4 (Хаула), 25:40 - 2:1. Так - 5 (Нил, Шмидт), 28:13 - 3:1. Шайфли - 14 (Коннор, Уилер), 40:18 - 3:2. Маршессо - 8 (п.в., Макнэбб, Флери), 59:57 - 4:2.
Вратари: Флери - Хеллебайк (58:55 - 59:57).
Штраф: 18 - 22.
Броски: 30 (10+12+8) - 35 (3+16+16).
Счет в серии: 2:1
Материалы других СМИ
maxcds
Надеюсь полиция штата Невада заведет дело за кражу хет-трика у Шалфея.
07:16
maxcds
Первая половина игры безусловно за прушниками. Хель подсобил. Ростовский должен помнить. Ну а далее были улыбки цветка. Фееричная игра вегасца. Что он съел и так понятно.
07:13
kasper29f
вот и ладненько...без канадцев конечно будет грустно...(Виннипег - самая тяжелая и, насколько помню, самая молодая команда лиги), но уж больно интересно посмотреть, - как далеко Вегас заберется
07:12