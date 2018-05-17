"Вегас" обыграл "Виннипег" и вышел вперед в серии

"Вегас" в третьем матче финала "Запада" обыграл на своей площадке "Виннипег" - 4:2. Двей шайбы в этой встрече забросил нападающий Джонатан Маршессо.

Команда из Лас-Вегаса одержала вторую победу и вышла вперед в серии.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Третий матч

"Вегас" - "Виннипег" - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Маршессо - 7 (Макнэбб), 0:35 - 1:0. Шайфли - 13 (Уилер), 25:28 - 1:1. Нил - 4 (Хаула), 25:40 - 2:1. Так - 5 (Нил, Шмидт), 28:13 - 3:1. Шайфли - 14 (Коннор, Уилер), 40:18 - 3:2. Маршессо - 8 (п.в., Макнэбб, Флери), 59:57 - 4:2.

Вратари: Флери - Хеллебайк (58:55 - 59:57).

Штраф: 18 - 22.

Броски: 30 (10+12+8) - 35 (3+16+16).

Счет в серии: 2:1