Василевский - в воротах России на матч с США

Сборная России объявила состав на заключительный матч группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 против команды США. Место в воротах займет Андрей Василевский. В остальном сочетания звеньев по сравнению с матчем против Латвии (5:0) не изменились.
Состав команды выглядит следующим образом:
Андрей Василевский (Илья Сорокин)
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов (А) – Сергей Плотников;
Виктор Антипин - Антон Белов (К), Никита Гусев – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;
Иван Проворов, Артемий Панарин - Владислав Наместников – Никита Кучеров;
Дмитрий Орлов - Артем Зуб, Валерий Ничушкин - Евгений Кузнецов - Александр Барабанов, Владимир Ткачев.
Напомним, что матч Россия – США состоится сегодня, 16 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
А вот и наш состав на матч с США! Который, кстати, начнётся в 17:15 мск, пропускать категорически запрещено❗ pic.twitter.com/O9l5zmsHuQ– Хоккей России (@russiahockey) 16 мая 2017 г.