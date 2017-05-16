Василевский - в воротах России на матч с США

Сборная России объявила состав на заключительный матч группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 против команды США. Место в воротах займет Андрей Василевский. В остальном сочетания звеньев по сравнению с матчем против Латвии (5:0) не изменились.

Состав команды выглядит следующим образом:

Андрей Василевский (Илья Сорокин)

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов (А) – Сергей Плотников;

Виктор Антипин - Антон Белов (К), Никита Гусев – Вадим Шипачев (А) – Евгений Дадонов;

Иван Проворов, Артемий Панарин - Владислав Наместников – Никита Кучеров;

Дмитрий Орлов - Артем Зуб, Валерий Ничушкин - Евгений Кузнецов - Александр Барабанов, Владимир Ткачев.

Напомним, что матч Россия – США состоится сегодня, 16 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.