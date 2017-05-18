Василевский и Рутта - лучшие игроки матча Россия - Чехия

Вратарь сборной России Андрей Василевский и защитник Чехии Ян Рутта признаны лучшими игроками четвертьфинального матча чемпионата мира-2017. Эта встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Олега Знарка.

Отметим, что голкипер россиян в третий раз на турнире оставил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что в полуфинале, который состоится завтра в Кельне, сборная России сыграет с победителем встречи Канада - Германия. Игра начнется в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.