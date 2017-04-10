Чемпионат мира

22:29 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Василевский и Кучеров должны прибыть в расположение сборной России в течение 10 дней

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Агент вратаря "Тампа-Бэй" Андрея Василевского Александр Тыжных сообщил, что голкипер, а также его одноклубник Никита Кучеров согласились выступить за сборную России на чемпионате мира.

По его словам, хоккеисты должны прибыть в расположение команды в течение дести дней, но точная дата их прилета еще неизвестна.

- Василевский приедет в сборную России и выступит на чемпионате мира. Андрей вместе с Никитой Кучеровым должны прилететь в Москву дней через десять, - приводит "Р-Спорт" слова Тыжныха. - Понятно, что точной даты пока нет.

Ранее Кучеров, набравший 85 очков в регулярном чемпионате НХЛ, сообщил, что не определился, сыграет ли он на чемпионате мира. Напомним, что мировое первенство пройдет с 5 по 21 мая в Германии и Франции.

Дополнительная информация

http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170410/1118916206.html

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skua

Уже в нескольких источниках написали, что Кучеров не будет играть на ЧМ

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