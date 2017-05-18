Василевский – четвертый россиянин, оформивший "сухарь" в плей-офф чемпионата мира

В матче 1/4 финала Россия – Чехия (3:0) Андрей Василевский отразил все 27 бросков и оформил свой второй "сухарь" на чемпионатах мира. В 2014 году представлявший "Салават Юлаев" голкипер в игре группового турнира не позволил огорчить себя немцам (3:0).

В Париже 22-летний голкипер "Тампа-Бэй" открыл счет сухим матчам в плей-офф, став всего четвертым российским вратарем, которому удался сохранить ворота в неприкосновенности в решающей стадии.

Ранее таким образом отмечались Александр Еременко, Евгений Набоков и Сергей Бобровский. Причем Набоков отыграл "на ноль" четвертьфинал и полуфинал одного турнира, а Бобровский отмечался "сухарями" два года подряд. (Кирилл БУРДАКОВ)

Сухие матчи вратарей сборной России в плей-офф чемпионатов мира