Василевский – четвертый россиянин, оформивший "сухарь" в плей-офф чемпионата мира

В матче 1/4 финала Россия – Чехия (3:0) Андрей Василевский отразил все 27 бросков и оформил свой второй "сухарь" на чемпионатах мира. В 2014 году представлявший "Салават Юлаев" голкипер в игре группового турнира не позволил огорчить себя немцам (3:0).
В Париже 22-летний голкипер "Тампа-Бэй" открыл счет сухим матчам в плей-офф, став всего четвертым российским вратарем, которому удался сохранить ворота в неприкосновенности в решающей стадии.
Ранее таким образом отмечались Александр Еременко, Евгений Набоков и Сергей Бобровский. Причем Набоков отыграл "на ноль" четвертьфинал и полуфинал одного турнира, а Бобровский отмечался "сухарями" два года подряд. (Кирилл БУРДАКОВ)
Сухие матчи вратарей сборной России в плей-офф чемпионатов мира
|
Вратарь
|
Год
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Сейвы
|
Александр ЕРЕМЕНКО
|
2007
|
1/4 финала
|
Чехия
|
4:0
|
27
|
Евгений НАБОКОВ
|
2008
|
1/4 финала
|
Швейцария
|
6:0
|
22
|
Евгений НАБОКОВ
|
2008
|
1/2 финала
|
Финляндия
|
4:0
|
24
|
Сергей БОБРОВСКИЙ
|
2014
|
1/4 финала
|
Франция
|
3:0
|
16
|
Сергей БОБРОВСКИЙ
|
2015
|
1/2 финала
|
США
|
4:0
|
35
|
Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ
|
2017
|
1/4 финала
|
Чехия
|
3:0
|
27