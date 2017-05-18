Василевский – четвертый россиянин, оформивший "сухарь" в плей-офф чемпионата мира. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

20:17 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Василевский – четвертый россиянин, оформивший "сухарь" в плей-офф чемпионата мира

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Сегодня. Париж. Россия - Чехия - 3:0. Артемий ПАНАРИН отправляет третью шайбу в ворота чехов.Назад в Кельн. Россия - в полуфинале ЧМ

В матче 1/4 финала РоссияЧехия (3:0) Андрей Василевский отразил все 27 бросков и оформил свой второй "сухарь" на чемпионатах мира. В 2014 году представлявший "Салават Юлаев" голкипер в игре группового турнира не позволил огорчить себя немцам (3:0).

В Париже 22-летний голкипер "Тампа-Бэй" открыл счет сухим матчам в плей-офф, став всего четвертым российским вратарем, которому удался сохранить ворота в неприкосновенности в решающей стадии. 

Ранее таким образом отмечались Александр Еременко, Евгений Набоков и Сергей Бобровский. Причем Набоков отыграл "на ноль" четвертьфинал и полуфинал одного турнира, а Бобровский отмечался "сухарями" два года подряд. (Кирилл БУРДАКОВ)

Сухие матчи вратарей сборной России в плей-офф чемпионатов мира

Вратарь

Год

Стадия

Соперник

Счет

Сейвы

Александр ЕРЕМЕНКО

2007

1/4 финала

Чехия

4:0

27

Евгений НАБОКОВ

2008

1/4 финала

Швейцария

6:0

22

Евгений НАБОКОВ

2008

1/2 финала

Финляндия

4:0

24

Сергей БОБРОВСКИЙ

2014

1/4 финала

Франция

3:0

16

Сергей БОБРОВСКИЙ

2015

1/2 финала

США

4:0

35

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ

2017

1/4 финала

Чехия

3:0

27
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