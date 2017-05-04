Василевский будет защищать ворота сборной России в первом матче на ЧМ

Тренер вратарей сборной России Рашит Дадвыдов сообщил, что место в воротах в первом матче на чемпионате мира по хоккею-2017 против Швеции займет Андрей Василевский. Вторым вратарем будет Илья Сорокин.

- Первым номером станет Василевский, вторым– Сорокин, – заявил Давыдов. - Со шведами сыграет Андрей.

- Каковы преимущества Василевского?

- С каждым годом, проведенным в НХЛ, он постепенно набирал обороты, взрослел, все больше играл. В этом сезоне были непростые моменты, но провел хорошую концовку, и даже его Андрей может занести себе в актив. Немного не хватило, чтобы попасть в плей-офф. Ждем, что на этом чемпионате мира он покажет хороший хоккей.

- Есть ли шанс провести матч у Шестеркина?

- Турнир скоротечный, и первый номер должен быть в тонусе. Есть две спаренные игры, которые надо будет разбивать.

- Что можете сказать об Андрее Карееве, который ездил с командой на Евротур?

- Понравилось, что он быстро умеет адаптироваться. Слушает, анализирует и применяет. После сбора он значительно прибавил. Желаем, чтобы в клубе он продолжал развиваться.

Матч состоится в пятницу, 5 мая, начало - в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.