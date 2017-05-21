Валттери Филппула: "Сборная России сыграла хорошо"

Нападающий сборной Финляндии Валтери Филппула после матча за 3-е место чемпионата мира-2017 против России (3:5) отметил, что команда не использовала шанс завоевать медали, потому что соперник сыграл хорошо. По его словам, лучшей игрой команды на турнире стал четвертьфинал с США.

- У нас была действительно хорошая игра против США, которая позволила попасть в полуфинал, - приводит пресс-служба турнира слова Филппулы. - Но вчера Швеция была намного сильнее нас. Сегодня у команды был шанс завоевать медали, но мы его не использовали. Россия сыграла хорошо.