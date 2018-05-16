Валерий Каменский: "Жду победы в матче с Канадой. У соперника слабый вратарь"

Вице-президент по развитию КХЛ, чемпион Олимпийских игр 1988 года Валерий Каменский отметил, что длинный турнир любой команде сложно пройти без поражений. Накануне, 15 мая, сборная России потерпела второе поражение на чемпионате мира в Дании, уступив Швеции (1:3).

Команда Ильи Воробьева заняла второе место в группе A и вышла в 1/4 финала мирового первенства, где сыграет с Канадой.

– Илью Воробьева насторожили два поражения от серьезных соперников – чехов и шведов. У вас это вызывает тревогу?

– Лично меня это не настораживает, просто команда должна сделать определенные выводы. Но в любом случае тяжело пройти такой длинный турнир без поражений. Тренерский штаб должен настроиться вместе с ребятами и провести концовку чемпионата мира достойно.

– Сборной России теперь предстоит матч с канадцами. Видели на турнире эту сборную? Чем она сильна?

– Канадцы всегда выходят играть против России с удвоенной энергией. Но я считаю, что у них слабый вратарь. А что касается предстоящего матча, победит тот, кто будет играть более организованно, сумеет реализовать больше моментов и заработает меньше штрафных минут.

– Стоит ли опасаться Макдэвида? Это действительно сейчас лучший хоккеист мира?

– Это игрок мирового уровня, он это доказал в НХЛ. Может решить исход матча, забить важный гол, поэтому нужно аккуратно к нему относиться и иметь его в виду. Но играет и побеждает команда. Я жду победы во встрече с канадцами. Матч между этими сборными – всегда праздник. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" проведет трансляцию матча Россия - Канада. Встреча состоится завтра, 17 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени.

Расписание матчей и турнирное положение команд //

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