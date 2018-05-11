Чемпионат мира

10:59 | Хоккей — Чемпионат мира

Валерий Каменский: "Российский игроки выпали из тонуса перед игрой с Чехией"


Вице-президент по развитию КХЛ и глава Спортивно-дисциплинарного комитета Валерий Каменский выразил мнение, что  игроки сборной России могли выпасть из игрового тонуса из-за двухдневного перерыва перед матчем чемпионата мира с командой Чехии (3:4 ОТ).

Матч с чехами был равным, в третьем периоде мы доминировали, у нас было больше моментов, - цитирует "Р-Спорт" Каменского. - В овертайме немножко не повезло, но это специфическая игра "три на три". Сборная России отдыхала два дня. Возможно, ребята немного выпали из тонуса, но я считаю, что играли очень неплохо.

У нас есть потенциал на будущие матчи, на плей-офф. Думаю, сборной есть чем добавить. В матче с чехами мы это показали. Осталось немного поработать и все будет хорошо.

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https://rsport.ria.ru/hockey2018_news/20180511/1136715950.html

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