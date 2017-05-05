Вадим Шипачев: "Первый матч всегда тяжелый"

Нападающий сборной России Вадим Шипачев посетовал на волнение после матча группового турнира чемпионата мира-2017 со Швецией (2:1 Б). Также форвард выразил недовольство командой во втором периоде, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Хорошо, что выиграли, – сказал Шипачев. – Первый матч всегда тяжелый. Здорово, что пришло много зрителей. Немножко на арене жарко, и ко льду надо было привыкнуть. С каждым матчем он будет лучше. Нельзя играть, как во втором периоде – сделали всего четыре броска. Тренеры в перерыве сказали, чтобы больше бросали. Хорошо, что вышли и забили этот гол. Были неплохие моменты, но, возможно, волнение или что-то еще нам помешало.

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция - Россия