Чемпионат мира

19:58 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Вадим Шипачев: "Первый матч всегда тяжелый"

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Нападающий сборной России Вадим Шипачев посетовал на волнение после матча группового турнира чемпионата мира-2017 со Швецией (2:1 Б). Также форвард выразил недовольство командой во втором периоде, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Хорошо, что выиграли, – сказал Шипачев. – Первый матч всегда тяжелый. Здорово, что пришло много зрителей. Немножко на арене жарко, и ко льду надо было привыкнуть. С каждым матчем он будет лучше. Нельзя играть, как во втором периоде – сделали всего четыре броска. Тренеры в перерыве сказали, чтобы больше бросали. Хорошо, что вышли и забили этот гол. Были неплохие моменты, но, возможно, волнение или что-то еще нам помешало.

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция - Россия

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CSKA79

Это тебе не гнилой КХЛ, где Газпром покупает продажных судей на глазах у всей страны, балерина хренова.

20:10