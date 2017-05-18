Вацлав Проспал: "Сборная России очень уверена в себе"

Тренер сборной Чехии Вацлав Проспал отметил, что его штаб продолжает поиск оптимальных сочетаний игроков по ходу чемпионата мира. В 1/4 финала турнира с Россией он опасается атаки соперника.

– Оптимальный состав приходится искать по ходу турнира, – цитирует iDNES Проспала. – Нам не сразу на турнире удалось реализовать свои моменты, и это плохо. Команде нужны лидеры. Нельзя отказываться от напора молодых игроков, но они должны быть эффективными, чтобы бороться за шайбу, за результат.

Сборная России очень результативна. Русские очень уверены в себе, они быстро играют и забрасывают много шайб. Мы должны быть максимально дисциплинированными.

Вратарский вопрос? Он у нас давно обсуждается, но мы не выносим это на публику. Я могу лишь сказать, что сыграет тот вратарь, который даст нам наибольшие шансы пройти дальше.

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.

Россия - Чехия: онлайн