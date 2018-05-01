В составе сборной Словакии на ЧМ-2018 лишь один хоккеист из КХЛ

Сборная Словакии назвала состав на чемпионат мира-2018 в Дании. В заявку попал лишь один хоккеист из КХЛ. Им стал защитник "Автомобилиста" Михал Чайковски. Сборная Словакии сыграет в группе А с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Франции и Австрии.

Вратари: Денис Годла ("КалПа"), Марек Чильяк ("Брно"), Патрик Рыбар ("Маунтфилд");

защитники: Адам Яношик ("Либерец"), Михал Чайковски ("Автомобилист"), Марек Дялога ("Спарта"), Мартин Феервари ("ХВ-71"), Доминик Граняк ("Маунтфилд"), Марио Грман ("Хомутов"), Кристиан Ярош ("Белльвилль"), Андрей Секера ("Эдмонтон");

нападающие: Павол Скалицкий ("Банска-Быстрица"), Мартин Бакош ("Либерец"), Лукаш Цингел ("Маунтфилд"), Давид Бондра, Давид Буц, Патрик Свитана (все – "Попрад"), Михал Криштоф ("Нитра"), Юрай Микуш ("Литвинов"), Марцел Хашчак ("Брно"), Томаш Марцинко ("Тршинец"), Андрей Кудрна ("Спарта"), Ладислав Надь, Марек Говорка (оба – "Кошице"), Томаш Юрчо ("Чикаго").