В составе сборной России на матч с Финляндией Миронов заменил Гаврикова

Тренерский штаб сборной России объявил состав на матч за третье место чемпионата мира с Финляндией. В заявке российской команды защитника Владислава Гаврикова заменил Андрей Миронов.

Полностью заявка сборной России выглядит следующим образом:

Василевский, Сорокин (вратари).

Киселевич – Орлов. Телегин – Андронов – Ничушкин.

Антипин – Белов. Дадонов – Шипачев – Гусев.

Проворов – Миронов. Панарин – Кучеров – Кузнецов.

Зуб. Плотников – Барабанов – Наместников. Ткачев.

Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия – Финляндия начнется в 17.15 здесь.