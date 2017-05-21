В составе сборной России на матч с Финляндией Миронов заменил Гаврикова

Тренерский штаб сборной России объявил состав на матч за третье место чемпионата мира с Финляндией. В заявке российской команды защитника Владислава Гаврикова заменил Андрей Миронов.
Полностью заявка сборной России выглядит следующим образом:
Василевский, Сорокин (вратари).
Киселевич – Орлов. Телегин – Андронов – Ничушкин.
Антипин – Белов. Дадонов – Шипачев – Гусев.
Проворов – Миронов. Панарин – Кучеров – Кузнецов.
Зуб. Плотников – Барабанов – Наместников. Ткачев.
Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия – Финляндия начнется в 17.15 здесь.