В составе сборной России на матч с Финляндией Миронов заменил Гаврикова. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

15:55 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

В составе сборной России на матч с Финляндией Миронов заменил Гаврикова

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Тренерский штаб сборной России объявил состав на матч за третье место чемпионата мира с Финляндией. В заявке российской команды защитника Владислава Гаврикова заменил Андрей Миронов.

Полностью заявка сборной России выглядит следующим образом:
Василевский, Сорокин (вратари).
Киселевич – Орлов. Телегин – Андронов – Ничушкин.
Антипин – Белов. Дадонов – Шипачев – Гусев.
Проворов – Миронов. Панарин – Кучеров – Кузнецов.
Зуб. Плотников – Барабанов – Наместников. Ткачев.

Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия – Финляндия начнется в 17.15 здесь.

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