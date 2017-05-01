В расширенный состав сборной Финляндии на ЧМ-2017 вошли 11 игроков КХЛ

Тренерский штаб сборной Финляндии объявил расширенный состав команды на чемпионат мира-2017. Отметим, что в состав вошли 11 представителей КХЛ. Команда Финляндии сыграет в одной группе со сборными Канады, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Норвегии, Франции и Словении. Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

Состав команды выглядит следующим образом:

вратари: Йоонас Корписало ("Коламбус"), Йони Ортио ("Шеллефтео"), Харри Сятери ("Витязь");

защитники: Юусо Хиетанен ("Динамо" Москва), Юлиус Хонка ("Даллас"), Топи Яакола ("Йокерит") Йоонас Ярвинен ("Куньлунь"), Лассе Кукконен ("Кярпят"), Вилле Лаюнен ("Йокерит"), Атте Охтамаа ("Ак Барс"), Микко Лехтонен (ХВ-71);

нападающие: Юхаматти Аалтонен (ХИФК), Миро Аалтонен ("Витязь"), Себастьян Ахо ("Каролина"), Валттери Филппула ("Филадельфия"), Маркус Хянникяйнен ("Коламбус"), Йонас Кемппаинен ("Сибирь"), Яни Лаюнен ("Таппара"), Оскар Осала ("Металлург" Магнитогорск), Антти Пильстрем ("Йокерит"), Йессе Пулюярви ("Эдмонтон"), Мика Пюеряля ("Кярпят"), Микко Рантанен ("Колорадо"), Томи Саллинен ("Куньлунь"), Вели-Матти Савинайнен ("Таппара").