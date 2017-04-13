В предварительном составе сборной США на ЧМ-2017 - три игрока студенческих лиг

Сборная США огласила предварительный состав команды на чемпионат мира-2017. В него вошли пять игроков, завоевавших бронзу ЧМ-2015: Коннор Хеллебайк ("Виннипег"), Дилан Ларкни ("Детройт"), Андерс Ли, Брок Нельсон (оба - "Айлендерс") и Коннор Мерфи ("Аризона").

Полностью предварительный состав выглядит следующим образом: вратари - Хеллебайк ("Виннипег"), Ховард ("Детройт"), Кэл Петерсен (Университет Нотр-Дам); защитники - Брикли (Университет Миннесоты), Декейсер ("Детройт"), Мерфи ("Аризона"), Троуба ("Виннипег"); нападающие - Бьюгстад ("Флорида"), Комфер ("Колорадо"), Копп ("Виннипег"), Дворак ("Аризона"), Гринуэй (Университет Бостона), Ларкин ("Детройт"), Ли, Нельсон (оба - "Айлендерс").

Чемпионат мира-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Германии и Франции.