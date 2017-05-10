В Париже запретили продавать шайбы ЧМ-2017, чтобы их не бросали на лед

Болельщики сборных, которые играют в группе В на чемпионате мира по хоккею-2017 в Париже, не имею возможности приобрести шайбы с логотипом турнира. Организаторы заблокировали продажу этой атрибутики по соображениям безопасности.

– Мы уже устали объяснять людям, что на арене они купить шайбы не могут, – цитирует "Р-Спорт" менеджера по продаже атрибутики в Париже. – Их продажа запрещена из соображений безопасности. Мы понимаем, что в Кельне продают шайбы, что на всех турнирах продают шайбы, но в Париже свои правила – здесь боятся, что шайбы могут полететь на лед. Люди ругаются на нас, но мы ни в чем не виноваты.