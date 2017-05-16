В ИИХФ пока не знают, где сборные будут играть четвертьфиналы ЧМ-2017

Представитель пресс-службы ИИХФ Торстен Хессе подчеркнул, что организаторы чемпионата мира-2017 еще не определились с местами проведения четвертьфиналов. Сборная России, напомним, занимает первое место в группе A и может либо остаться на четвертьфинал в Германии, либо поехать играть во Францию.

- Мы по-прежнему не можем точно сказать, где и какая сборная будет играть в четвертьфинале, - сказал Хессе. - Очень многое зависит от Германии. После их матча с Латвией и определится, кто куда поедет. Точно могу сказать только одно: если Германия победит, то Канада играет с ними в Кельне. (Игорь ЕРОНКО)

Сегодня сборная России проведет заключительный матч группового турнира чемпионата мира против США. Игра начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.