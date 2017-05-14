В ИИХФ отметили: ЧМ-2018 важен для развития хоккея в Дании

Генеральный секретарь Международной федерации хоккея Хорст Лихтнер положительно оценил перспективы проведения чемпионата мира-2018 в Дании. Страна впервые в истории примет мировое первенство.В эти дни в Германии и Франции проходит чемпионат мира-2017.

- Арена в Копенгагене, совсем новая – одна из лучших, что я видел за всю жизнь, - сказал Лихтнер. = Арена в Хернинге – тоже замечательная. Вчера у нас был установлен мировой рекорд для дневной игры - 17 600 зрителей на матче чемпионатов мира. К сожалению, дворец в Копенгагене столько не вместит, вместит чуть меньше, но, так или иначе, это мероприятие очень важно для развития хоккея в Дании. (Игорь ЕРОНКО)