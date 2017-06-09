Утка - талисман чемпионата мира-2018

Официальным талисманом чемпионата мира по хоккею-2018, который пройдет в Дании, избрана утка, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ). Автор маскота при создании вдохновлялся сказкой известного датского писателя Ганса Христиана Андерсена "Гадкий утенок". ИИХФ начала голосование по определению имени утенка. Варианты: Герой, Дакли, СлэпДак и Гадкий утенок.

- Лебедь - национальная птица Дании, а трансформация героя "Гадкого утенка" похожа на трансформацию датского хоккея в течение последних 15-20 лет, - отметил генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 Энвер Хансен. - Наша национальная команда была в низших дивизионах, а теперь регулярно соревнуется с 16-ю лучшими сборными.