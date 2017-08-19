Украинские хоккеисты признались в сдаче матча против Кореи на чемпионате мира

Федерация хоккея Украины (ФХУ) в понедельник соберется на заседание, чтобы рассмотреть признания двух игроков национальной сборной в сдаче матча с Кореей в дивизионе IА чемпионата мира, сообщает "Обозреватель". В распоряжении издания оказались расписки голкипера Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы, в которых они обязались вернуть по 30 тысяч долларов, если не будет достигнут необходимый результат.

Украинцы должны были проиграть с разницей в счете не менее двух шайб. Поединок завершился победой Кореии в серии буллитов - 2:1. Украина отправилась на дивизион ниже, а Корея вышла в элитную группу мирового хоккея.