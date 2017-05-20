Уэйн Симмондс: "Перед игрой с Россией сборная Канады спокойна и уверена в себе"

Нападающий сборной Канады Уэйн Симмондс уверен в силе своей команды перед полуфиналом чемпионата мира с Россией. В 1/4 финала турнира канадцы победили Германию со счетом 2:1.

– Не было неуверенности. Наша команда очень уверена в себе и спокойна. Мы играли очень хорошо с Германией, – цитирует официальный сайт "Филадельфии" Симмондса. – Если что-то и нужно было сделать по-другому, так это забить побольше голов. Но мы сделали то, чего хотели, провели сильный матч. Не хватало только большего числа шайб.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.