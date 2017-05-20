Уэйн Симмондс: "Очень жаль моего друга Ивана Проворова"

Форвард сборной Канады Уэйн Симмондс после победы в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 над Россией (4:2) заявил, что ему жаль своего одноклубника по "Филадельфии" российского защитника Ивана Проворова.

- Мы рады, что идем дальше, считаю, победили заслуженно, - приводит "Р-Спорт" слова Симмондса. - Теперь ждем имя следующего соперника. Конечно, мне очень жаль моего друга Ивана Проворова, но это жизнь, он все равно остается моим другом.

После двух периодов Россия вела со счетом 2:0, но в третьей 20-минутке канадцы забросили четыре шайбы – первую уже на 17-й секунде.

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