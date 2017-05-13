Участие Костицына и Граборенко в игре со Словенией – под вопросом

Участие форварда сборной Белоруссии по хоккею Андрея Костицына и защитника Романа Граборенко в матче чемпионата мира против словенцев находится под вопросом, команда также потеряла из-за травмы нападающего Данилу Карабаня, сообщил главный тренер белорусов Дэйв Льюис.

Сборная Белоруссии в пятницу со счетом 3:4 по буллитам уступила команде Франции в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Костицын, Граборенко и Владимир Денисов пропустили игру из-за травм. Белорусы, проигравшие предыдущие четыре матча турнира с общей разницей шайб 3-18, набрали первое очко на турнире.

– Участие Андрея Костицына и Граборенко в игре с хоккеистами Словении под вопросом, не знаю, сыграют ли они. – приводит "Р-Спорт" слова Дьюиса. – Могу также сказать, что мы потеряли из-за травмы Данилу Карабаня.

В субботу состоится матч между белорусами и словенцами, проигравший в котором с большой вероятностью покинет элитный дивизион. В сентябре белорусы проиграли словенцам по буллитам 2:3 в квалификации Олимпиады-2018, и словенцы вышли в финальный турнир.