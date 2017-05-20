У Мутко нет опасений за игру сборной России на Олимпиаде-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею-2017 Россия – Канада (2:4) заявил, что россиян не в чем упрекнуть, они очень здорово играют на мировом первенстве. Он отметил, что опасений за выступление сборной России на Олимпиаде 2018 года нет, команда сыгралась на чемпионате мира.

– Нет ли опасений за Олимпиаду? Ну, о чем вы говорите, у нас команда молодая и интересная, ребята сейчас сыгрались, они играли здорово, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – А другое – это вопросы профессиональные и тактические. А парни сегодня бились до последней минуты и пытались спасти игру.

Ребят упрекнуть не в чем, они проводят турнир очень сильно, здорово. Огромная самоотдача! Третий период отдали – канадцы сыграли в наш хоккей. Дисциплина, нельзя столько удаляться. Мы это еще в матче с США поняли. Чуть не доиграли, и не хватило концентрации на третий период. Но, в целом, не в чем парней упрекнуть, они бились до конца. Желаю им занять третье место. Полуфинал чемпионата мира – это очень серьезный результат.

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