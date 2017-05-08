У Мозякина подозрение на сотрясение мозга

У капитана сборной России Сергея Мозякина подозрение на сотрясение мозга, сообщил в эфире Первого канала комментатор Александр Кузмак. Форвард получил повреждение в матче чемпионата мира по хоккею-2017 против Германии.

Повреждение Мозякину нанес нападающий Патрик Хагер - после атаки соперника россиянин неудачно приземлился на лед.

Хагер за фол получил матч-штраф. Капитан сборной России покинул площадку с посторонней помощью и отправился в раздевалку.

Трансляция матча Германия – Россия