Тысячи болельщиков встретили сборную Швеции в Стокгольме после возвращения с победного ЧМ

Тысячи болельщиков собрались в центре Стокгольма в парке Кунгстрэдгорден, чтобы отпраздновать победу сборной Швеции в финале чемпионате мира, который накануне завершился в Дании. В решающем матче "Тре Крунур" обыграли Швейцарию (3:2 Б). Для команды этот чемпионский титул стал вторым подряд и 11-м в истории.

Игроки и тренеры шведской сборной прибыли на встречу с болельщиками приехали из королевского дворца, где команду с завоеванием титула поздравили наследная принцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль, а также брат Виктории принц Карл Филип.

– Это (состав сборной Швеции. – Прим. "СЭ") группа классных парней, – цитирует ТАСС капитана чемпионов мира Микаэля Баклунда. – Чрезвычайно хорошие характеры и мораль в команде. Мы взялись за дело с первого дня турнира.

Форвард Мика Зибанежад назвал завоевание титула фантастикой, добавив, что мгновение на сцене перед болельщиками стало одним из счастливейших в его жизни.

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