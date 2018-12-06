"Три на три". Овертаймы ЧМ-2019 в Словакии пройдут в новом формате

На чемпионате мира-2019 в Словакии (турнир пройдет с 10 по 26 мая) будет введен новый формат овертаймов, сообщает сайт Международной федерации хоккея на льду.

Дополнительное время в случае ничьей по итогам трех периодов в матчах группового турнира команды будут играть с тремя полевыми хоккеистами. Длительность овертайма – 5 минут до заброшенной шайбы, а если соперники не выявит победителя, назначается серия буллитов.

В четвертьфиналах, полуфиналах и матче за третье место овертайм будет длиться 10 минут в формате "три на три", в случае ничьей по итогам этого времени – серия буллитов.

В финальном матче в случае равенства в счете после основного времени будут назначаться дополнительные 20-минутки. В овертайме на лед будут выходить только по три полевых хоккеиста в каждой из команд, игра продлится до "золотого гола" и буллиты не предусмотрены.

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