Тревор ван Римсдайк: "Панарин смотрится лучше остальных в сборной России"

Защитник "Чикаго" и сборной США Тревор ван Римсдайк в преддверии матча с командой России на чемпионате мира отметил в составе соперника своего одноклубника форварда Артемия Панарина. По его словам, в случае необходимости он проведет силовой прием на россиянине.

- Россия великолепно стартовала на чемпионате мира, у нее великолепные игроки в команде, - цитирует ТАСС ван Римсдайка. - Каждый следующий матч для нас важен, но игра со сборной России будет за лидерство в группе, очевидно, она станет проверкой для нас. Надеюсь, мы ее пройдем.

Могу выделить Артемия Панарина, которого знаю по "Чикаго". Думаю, он смотрится лучше остальных в российской команде, его крайне трудно остановить. Буду ли проводить против него силовые приемы? Также как и против остальных - если ситуация этого потребует.

Матч Россия - США состоится во вторник, 16 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.