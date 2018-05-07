Третьяк связал положительные изменения в сборной России с назначением Воробьева

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил мнение, что положительные изменения в сборной России связаны с назначением Ильи Воробьева исполняющим обязанности главного тренера. Специалист в середине апреля сменил на этой должности Олега Знарка.

Сборная России на чемпионате мира-2018 сыграла уже три матча, победив Францию (7:0), Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0). Сейчас национальная команда занимает первое место в группе А, имея в активе 20 забитых и ни одной пропущенной шайбы.

– Положительные изменения в игре я связываю с работой Воробьева, потому что игроки придерживаются плана тренера, – цитирует ТАСС Третьяка. – Если защитники передерживают, затягивают начало атаки, то нападающие стоят на синей линии, приходится вбрасывать шайбу и бежать. У нас так играет ЦСКА и другие команды. Сейчас сборная входит в зону, как мы всегда входили, традиционным пасом.

Сегодня самое главное, что наши защитники очень правильно играют. Хотелось бы, чтобы они и дальше так действовали. Знаете, как говорил Тарасов, что хороший защитник это тот, которого вообще не видно, он отобрал, отдал. Вот и наши ребята отобрали, отдали, два-три паса, и мы в зоне. До этого у нас такого не было, несколько пасов и атака захлебывалась.

Следующий матч сборная России сыграет против сборной Чехии 10 мая, начало – в 21.15 по московскому времени.

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