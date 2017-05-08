Чемпионат мира

17:42 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Тренеры сборной России вышли на матч с Германией с георгиевскими лентами

0
0
0
0

Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком вышли на матч чемпионата мира по хоккею-2017 против Германии с георгиевскими лентами на пиджаках. Встреча проходит в Кельне.

Трансляция матча Германия – Россия

Опрос

Сколько команд должно участвовать в чемпионате мира по хоккею?
голосовать
0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий