Тренерский штаб сборной Кореи определился с составом на чемпионат мира–2018

Стал известен состав сборной Кореи на чемпионат мира 2018 года, сообщает пресс-служба ИИХФ. На турнире в Дании выступять пять игроков, принявших корейское гражданство: Мэтт Далтон, Алекс Плант, Эрик Реган, Брайан Янг, Брок Радунске и Майкл Свифт.

Полностью состав сборной Кореи выглядит следующим образом:

вратари: Мэтт Далтон, Ен Сын Ли, Сун Че Пак; защитники: Вон Чун Ким, Тон Ку Ли, Хен Хо Ох, Алекс Плант, Эрик Реган, Ен Чун Со, Хен Чхоль Сон, Брайан Янг; нападающие: Чи Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Майкл Свифт, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Во Чон, Мин Хо Чхо.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая.