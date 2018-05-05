Тренер Швеции перенес операцию на сетчатке в первый день ЧМ

Тренер сборной Швеции Петер Попович перенес операцию на сетчатке в первый день чемпионата мира в Дании, информирует Aftonbladet. По словам наставника, сейчас он чувствует себя хорошо. Операция прошла в Копенгагене. Вчера в первом матче на ЧМ Швеция победила Белоруссию со счетом 5:0

- Я не думал, что это так опасно, хотел закапать глазные капли и побежать дальше, - отметил Попович. - Однако врачи сказали, что нужна операция, так как есть риск потерять зрение, поэтому я задумался. Я чувствую себя хорошо, но пропущу тренировку в субботу.

20 лет назал шайба попала мне в глаза. Тогда я играл за "Рейнджерс". Это был прямой бросок, и у меня не было визора на шлеме.