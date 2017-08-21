Тренер сборной Украины: "Не верю, что мои игроки могли сдавать матчи"

Главный тренер сборной Украины Александр Савицкий сказал, что пока не общался с игроками команды Эдуардом Захарченко и Владимиром Вариводой, которые признались в сдаче матча первого дивизиона группы A чемпионата мира 2017 года против Кореи (1:2). Ранее сообщалось, что хоккеисты получили по 30 тысяч долларов за обеспечение результата, который устраивал азиатскую команду.

- Сами расписки я не видел. Не знаю, - цитирует "Сегодня.ua" Савицкого. - Ставка, я так понимаю, не сыграла (Украина должна была проиграть с разницей в две шайбы. - Прим "СЭ"). Федерация там разбирается. Жду. Эдику мы звонили, но не дозвонились. Варивода не тренируется: получил травму и сейчас в Херсоне лечится. Пока с ними не общались. Насчет подлинности почерка не скажу, но мне особо не верится, что такое могло быть. Какие последствия для сборной, не знаю, но ребят могут дисквалифицировать.

На сегодня, 21 августа, запланировано заседание Федерации хоккея Украины, на котором будут рассмотрены письма Захарченко и Вариводы.