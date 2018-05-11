Тренер сборной Чехии: "Сегодня нам сопутствовала удача"

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач о после победы над Россией (4:3 ОТ) на чемпионате мира отметил, что удача была на стороне его команды. Также он признал, что Давид Пастрняк и Давид Крейчи, присоединившиеся к сборной по ходу турнира, усилили чехов.

– Мы ждали приезда Пастрняка и Крейчи и смогут ли они выйти сегодня на игру, – признался Яндач. – Утром они прилетели, поспали всего 2-3 часа и решили, что сыграют. Они действительно улучшили нашу игру, вы сами могли заметить разницу между нашими первыми играми и сегодняшней. Первое звено поучаствовало во всех шайбах.

– Удивлены их результативностью в первом же матче?

– Нет. Мы знаем, что это лучшие игроки Чехии, поэтому нужно было только подобрать им партнера. Решили поставить Диму Яшкина, и он справился.

– Какое впечатление оставила сборная России?

– За три первые игры они не пропустили. Хорошо действовали в обороне и большинстве, но еще не играли против серьезных соперников. Мы хорошо сегодня сыграли. Нам сегодня сопутствовала удача. (Игорь ЕРОНКО)

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