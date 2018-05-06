Тренер сборной Австрии: "Россия – фаворит чемпионата мира. Постараемся извлечь больше опыта из этого матча"

Тренер сборной Австрии Роджер Бадер назвал российскую команду фаворитом чемпионата мира-2018. По словам специалиста, его хоккеисты постараются извлечь как можно больше опыта из предстоящего матча.

– Россия, безусловно, один из фаворитов турнира – кто бы что ни говорил, в ее активе победа на Олимпиаде, а это стоит многого, – цитирует ТАСС Бадера. – Нас ждет сложнейшая игра, но мы постараемся взять очки. Если у нас это не получится, ну что ж поделать? В любом случае нам важно извлечь для себя как можно больше уроков и опыта из этого матча – все-таки мы будем играть против сильнейших хоккеистов мира.

Я знаком с Владимиром Юрзиновым, с которым мы вместе работали в Швейцарии на протяжении четырех лет. Поэтому я хорошо знаю российский хоккей. Выделил бы в команде Павла Дацюка, Евгения Дадонова, также хорош молодой парень под седьмым номером, Кирилл Капризов. Еще я знаю Артема Анисимова, который приезжал в тренировочный лагерь в Швейцарии.

Матч группы А между сборной России и сборной Австрии состоится сегодня, 6 мая, начало – в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию.

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