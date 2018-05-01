Торесен не попал в состав сборной Норвегии на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Норвегии определился с составом на чемпионат мира, который пройдет в Дании. Отметим, что форвард СКА Патрик Торесен в заявку не попал, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Норвегии.

Вратари – Ларс Хауген ("Фэрьестад", Швеция), Хенрик Хаукеланн ("Тимро", Швеция), Хенрик Хольм ("Ставангер"); защитники – Кристиан Булль ("Сторхамар"), Александр Бонсаксен ("Изерлон", Германия), Стефан Эспеланн ("Волеренга"), Юнас Хулес ("Фрибур", Швейцария), Йоханнес Йоханнсен, Вильям Стрем, Деннис Свеум (все – "Ставангер"), Даниэль Сервик ("Литвинов", Чехия); нападающие – Андерс Бастиансен ("Аскер Фриск"), Кристиан Форсберг, Эйрик Салстен, Матиас Треттенес (все – "Ставангер"), Михаэль Хага ("Мора", Швеция), Стеффен Торесен ("Сторхамар"), Томми Кристиансен, Никлас Роэст (оба – "Спарта Сарпсборг"), Тобиас Линдстрем ("Волеренга"), Мартин Роймарк (МОДО, Швеция), Томас Ольсен ("Седертелье", Швеция), Людвиг Хофф (университет Северной Дакоты, NCAA), Кен Андре Улимб, Матис Улимб (оба – "Линчепинг", Швеция).