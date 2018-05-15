Томаш Юрчо: "В КХЛ не поеду"

Нападающий сборной Словакии Томаш Юрчо после победы над Белоруссией (7:4) подвел итоги чемпионата мира, отметив, что планируется остаться в НХЛ. На турнире он набрал 5 (4+1) очков в 7 матчах при показателе полезности "+3".

- Мы очень расстроены тем, что заняли только пятое место в группе. С другой стороны, на этом турнире было очень много позитивных вещей, от которых мы впоследствии можем оттолкнуться. В целом мы показали хороший хоккей. Да, у нас случались провалы, но мы ведь доказали, что можем играть на равных с сильнейшими сборными. Так что позитивного было много.

Я не думаю, что мы превзошли чьи-то ожидания. Мы сыграли на своем уровне. Хорошем уровне. И вполне могли попасть в четвертьфинал. У нашей команды большой потенциал. Нам просто нужно его реализовать.

Нет, в КХЛ я не поеду. Контракт заканчивается, но я буду играть в НХЛ. Пока не знаю где, но буду. (Игорь ЕРОНКО)

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