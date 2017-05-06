Томас Ларкин: "Впечатлен игрой Шипачева"

Защитник сборной Италии Томас Ларкин впечатлен игрой форварда сборной России Вадима Шипачева. Россияне завтра сыграют с итальянцами на чемпионате мира по хоккею-2017.

- Россия – великая хоккейная страна, - цитирует ТАСС Ларкина. - У вас много игроков из Континентальной хоккейной лиги. Будет трудно противостоять нападению, но мы настроены оптимистично. Я особенно впечатлен игрой Вадима Шипачева и других ребят из Санкт-Петербурга.

Матч Италия - Россия состоится завтра, 7 мая, начало - в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.