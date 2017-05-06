Чемпионат мира

20:00 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Тест "СЭ". Как хорошо вы знаете историю чемпионатов мира?

Кубок чемпионов мира-2014 - у сборной России. Как будет в этом году? Фото Владимир БЕЗЗУБОВ, photo.khl.ru
Кубок чемпионов мира-2014 - у сборной России. Как будет в этом году? Фото Владимир БЕЗЗУБОВ, photo.khl.ru
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В пятницу в Кельне и Париже стартовал чемпионат мира по хоккею-2017. Пока тянется групповой раунд, у вас есть время хорошо подготовиться к решающим матчам и проверить свои знания о турнире.
 
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