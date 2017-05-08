Теодорс Блюгерс: "Латвия может бороться с Россией, Швецией и США за счет организации и дисциплины"

Нападающий сборной Латвии Теодорс Блюгерс выразил мнение, что его команда может побороться с фаворитами группы А чемпионата мира по хоккею за счет правильной организации игры и дисциплины. Латвийцы одержали две победы на старте чемпионата мира и возглавляют группу А с шестью очками. В воскресенье подопечные Боба Хартли обыграли сборную Словакии – 3:1. В группе со сборной Латвии также играют команды России, США, Швеции и Германии.

– Мы относимся к соперникам с уважением, но без боязни, – приводит ТАСС слова Блюгера. – Понимаем, что россияне, шведы и американцы более мастеровитые, но за счет организации и дисциплины у нас есть шанс с ними побороться. Выигрываем за счет дисциплины: все играют на команду, нет такого, чтобы у кого-то были личные амбиции. Все выполняют установку тренера, и ни у кого нет эгоизма.

Мы знаем, как встречать соперника, обороняться в своей зоне, хорошо разыгрываем большинство, пару раз забиваем. У нас здорово играет вратарь, помогает везение. Но пока после двух игр сложно сравнивать соперников – не все вкатились, у россиян была сложная игра со шведами, в которой они потеряли одно очко.