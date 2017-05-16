Чемпионат мира

17:49 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Телегин получил повреждение в матче с США

0
0
0
0

Нападающий сборной России Иван Телегин покинул площадку за минуту до конца первого периода матче чемпионата мира по хоккею-2017 против США. Российский форвард ушел со льда после того, как в него попала шайба.

Трансляция матча Россия - США

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий