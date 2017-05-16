Телегин получил повреждение в матче с США

Нападающий сборной России Иван Телегин покинул площадку за минуту до конца первого периода матче чемпионата мира по хоккею-2017 против США. Российский форвард ушел со льда после того, как в него попала шайба.
|
Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Россия
|6
|6
|0
|32-5
|17
|2.
|Швеция
|7
|5
|2
|29-13
|16
|3.
|США
|6
|5
|1
|26-11
|15
|4.
|Германия
|6
|3
|3
|16-20
|9
|5.
|Латвия
|6
|3
|3
|11-14
|9
|6.
|Дания
|7
|3
|4
|13-22
|7
|7.
|Словакия
|7
|1
|6
|12-28
|4
|8.
|Италия
|7
|0
|7
|6-32
|1
|
Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Канада
|6
|5
|1
|27-8
|16
|2.
|Чехия
|6
|5
|1
|22-11
|13
|3.
|Швейцария
|6
|4
|2
|19-13
|12
|4.
|Финляндия
|6
|4
|2
|18-17
|11
|5.
|Франция
|7
|4
|3
|23-19
|10
|6.
|Норвегия
|7
|2
|5
|13-19
|8
|7.
|Белоруссия
|7
|2
|5
|15-27
|7
|8.
|Словения
|7
|0
|7
|13-36
|1
Нападающий сборной России Иван Телегин покинул площадку за минуту до конца первого периода матче чемпионата мира по хоккею-2017 против США. Российский форвард ушел со льда после того, как в него попала шайба.