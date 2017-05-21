Теему Селянне: "Возможна, Россия была достойна финала, но канадцы все нам доказали"

Бывший хоккеист Теему Селянне заявил, что сборная Канады выиграет в финале чемпионата мира по хоккею-2017 в матче с командой Швеции. Финн отметил, что Россия была достойна выхода в финал, но канадцы все доказали общественности.

– Думаю, финал будет очень зрелищным, – цитирует "Р-Спорт" Селянне. – В этом году туда добрались две действительно лучшие команды турнира. Возможно, и команда России была достойна финала, но канадцы всем нам доказали, что это не так. Думаю, сборная Канады выиграет. У шведов лучшая оборонительная линия на турнире. Но канадцы – "Красная машина" современного хоккея.

Напомним, что финал состоится сегодня, 21 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия - Финляндия начнется в 17.15 здесь.