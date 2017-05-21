Теему Селянне: "Россия - фаворит матча за третье место ЧМ-2017"

Бывший хоккеист Теему Селянне заявил, что сборная России является фаворитом в матче с командой Финляндии за третье место чемпионата мира по хоккею-2017. Также он отметил, что стать бронзовым призером турнира – почетная награда.

– Вы знаете, у России очень мощная команда, – цитирует "Р-Спорт" Селянне. – Достаточно посмотреть на состав, чтобы сказать, что россияне – безусловные фавориты. У них отличный сплав игроков, выступающих в НХЛ и Европе. Но, как я уже говорил, это всего одна игра. И если команда Финляндии проведет свой лучший матч на турнире, то она сможет победить.

Безусловно, каждый сейчас немного расстроен, что не попал в финал. Но я знаю о себе: лучше выиграть бронзу, чем проиграть в финале и уезжать с серебром. Когда проигрываешь в финале, то всегда расстроен из-за упущенной возможности. А при победе в игре за бронзу в любом случае уезжаешь с турнира довольным. Я бы хотел передать одну мысль нашим ребятам: призер чемпионата мира – это очень почетно.

Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия - Финляндия начнется в 17.15 здесь.