Теему Селянне: "Матч Швеция - Финляндия - классика"

Легенда мирового хоккея Теему Селянне высоко оценил выступление сборной Финляндии на чемпионате мира по хоккею-2017. Он отметил, что финны демонстрируют достойную игру, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. В полуфинале сборная Финляндии встретится со Швецией.

– Наша сборная на нынешнем турнире немножко удивила, – сказал Селянне. – Особенно вспоминая, как она начинала чемпионат мира. Но куда больше удивили американцы, которые в четвертьфинале не были на себя похожи. Почему так произошло – мне трудно понять. А наши сыграли солидно и умно.

Матч со Швецией – классика. Это всегда особенные встречи. И у шведов внушительный состав, много энхаэловцев приехало. У нас куда меньше, но у многих травмы, к тому же это был длинный сезон, начинавшийся с Кубка мира. Так что отказы понятны. К тому же, если кто-то играть не очень хочет – лучше взять того, кто хочет. Шведы, конечно, фавориты нашей игры, но в любом отдельно взятом матче может произойти что угодно. Американцы тоже были фаворитами. Да и канадцы с большим трудом прошли Германию.

Канада с Россией – это будет круто, две классные команды. Все, конечно, мечтали видеть эту встречу в финале, но кому-то придется уступить. Даже не знаю, кто в этом матче фаворит. У кого будет удачный день – тот и выиграет. Да, Канада – самая стабильная команда в целом, но тут, по-моему, нет фаворитов.