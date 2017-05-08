Тарасенко не приедет на чемпионат мира-2017

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы в матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Германией (6:3) сообщил, что нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не присоединится к национальной команде, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. В ближайшее время форвард перенесет операцию. Накануне "Блюз" вылетели из Кубка Стэнли, уступив "Нэшвиллу" (2-4).

– Тарасенко не будет, – сказал Знарок. – Звонили его агенту, сказал, что ему нужна операция.

– Какие мысли по поводу дозаявки, учитывая, что Тарасенко не сможет сыграть? Заявите Капризова?

– Пока никаких.